Нападение на Украину утвердили в январе: ВСУ захватили секретные документы российских оккупантов

россия подло планировала нападение, маскируя все под "учения".

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабного вторжения рф в Украину благодаря успешным действиям одного из подразделений Вооруженных Сил Украины российские оккупанты теряют не только технику и живую силу, но и секретные документы.

Один из таких документов оставили украинской армии подразделение батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота рф, передает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Украинские защитники посреди найденных документов обнаружили рабочую карту, боевое задание, таблицу позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и другие. Исходя из полученной информации стало известно, что документ о вторжении в Украину был утвержден еще 18 января, а сама "операция" должна была начаться 20 февраля и продлиться до 6 марта.

Подразделение врага по документам должно было высадиться в районе населенного пункта Степановка-1, а затем с другими частями армии рф блокировать и взять город Мелитополь.

"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился – не верьте! Они знали, что они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", — сообщили в пресс-службе ООС.

Ранее сообщался, что в России готовятся ввести военное положение.