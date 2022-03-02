Укр

Отработали на все 100: появилось новое видео, как ВСУ разнесли вражескую технику Байрактаром

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Байрактар Новость обновлена 02 марта 2022, 20:31
Байрактар

ВСУ снова применяли Байрактар против российских захватчиков.

В Сумской области, в городе Тростянец украинские военнослужащие снова удачно использовали беспилотник "Байрактар". Благодаря точному наведению на цель удар был нанесен точно во вражескую технику, расположенную в центре города, возле жилых домов.

Видео с места событий поделился городской голова Тростянца Юрий Бова на своей странице в Фейсбуке.

"И так должно быть и будет с каждым россиянином, пришедшим убивать наших людей! Мы победим! Слава Украине!" – написал в подписи к своей публикации Бова.

Напомним, что "Байрактар" — это ударные оперативно-тактические беспилотники, которые летают на средней высоте, но способны довольно долго пробыть в воздухе. Украина в свое время получила их от Турции.

Отметим, что перед этим "Байрактар" также успешно ликвидировал российский "Бук" в Киевской области. Никакие оккупационные системы противовоздушной обороны россиянам не помогли.

О том, какая ситуация в Украине на 2 марта, читайте в материале "Телеграф": Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и мстят, бомбя города Украины .

Теги:
#Украина #Война #Росія #Байрактар #ВСУ
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