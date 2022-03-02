Русских артиллеристов в Украине в плен больше не берут: заявление ССО

В ССО напомнили, что вся информация об артиллеристах из россии у них уже есть

Командование Сил специальных операций Украины передало "пламенный привет" артиллеристам рф, после того, как жилые районы украинских городов нашей страны подверглись массированным обстрелам.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

"Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких — вы, черви, стали нашей целью номер один", — сказано в сообщении.

Командование доступно объяснило, что гнев украинских военнослужащих вызван тем, что именно артиллеристы оккупанта ответственны за обстрелы детских садов, школ, больниц и убийство детей и стариков.

"Информация по вам — уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут", — говорится в сообщении.

В ССО подчеркивают, что отныне вражеских артиллеристов в плен брать не будут, а вместо этого они будут уничтожаться вне зависимости от того являются ли они заряжающими, водителями или командирами расчетов.

Как сообщалось ранее, 1 марта жилые районы Харькова подверглись обстрелам из реактивной артиллерии оккупантов, из-за чего погибли по меньшей мере 15 мирных жителей.

По данным Пентагона, россияне планируют взять город в осаду и продолжать обстрелы, при этом не исключено, что к этому будут привлечены установки для запуска термобарических снарядов ("вакуумных бомб"), вроде ТОС-1а "Солнцепек". Хотя достоверной информации об этом пока не поступало.