Оккупанты раздают "агитки" с путиным по лекалам Гитлера: "Россия не воюет с украинским народом"

Как и нацисты, российские власти обещают "мир и безопасность" покорному народу

В Мелитополе Запорожской области, который не сдался российским захватчикам, но оказался в оккупации и где 1 и 2 марта проходили мирные акции за Украину, "зеленые человечки" начали раздавать населению листовки-агитки.

"Мы ехали по улице Героев Украины – как раз в том месте, где на днях рашистами были брошены 4 КамАЗа с вещмешками и прочим их имуществом, и увидели как двое российских солдат с белыми лентами на ноге раздают редким прохожим такие листочки", – рассказала "Телеграфу" местная жительница Светлана.

"А мы видели, как по объездной улице ехала машина и оттуда разбрасывали эти бумажки, потом их ветер разносил", – рассказали другие граждане.

Затем "Телеграфу" передали фотографии этих агиток.

В них в "лучших традициях" завоевателей всех времен, народу обещается мир и безопасность.

"Уважаемые мелитопольцы! Россия не воюет с украинским народом! – лживо утверждается на листочке. Власть принадлежит народу. А не киевской хунте! Россия гарантирует вам мир и безопасность! Гражданскому населению ничего не угрожает!"

Оболванили российский народ и мечтали оболванить украинский

Далее "на время проведения специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины" горожанам предлагается не покидать без необходимости свои дома, не пересекать дорогу перед движущимся военным транспортом, демонстрировать российским военнослужащим, что вы безоружны" и т.д. – все то, без чего жители Украины благополучно жили до 24 февраля.

Здесь также "заботливо" сообщается, что "мы все вместе должны не допустить бесчинства вооруженных банд мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению". Странно, но до 24 февраля никаких банд мародеров в населенных пунктах Украины не наблюдалось.

А после призыва "не верить пропаганде и дезинформации из Киева" предлагается читать актуальную информацию на телеграм-каналах типа "Соловьев" и "Россия 24/7".

Сами мелитопольцы 1 марта продемонстрировали, что они думают по поводу непрошенных гостей, когда безоружными пытались противостоять колонне российской бронетехники.

Мелитопольцы посылали оккупантов на три веселых буквы

Примечательно, что риторика захватчиков не претерпевает изменений даже по прошествию 8 десятилетий. Продвинутые горожане быстро отыскали в интернете образчик нацистской листовки 1941 года, адресованной… нынешним агрессорам.

"Население Москвы!

Германия не желала войны.

Германская армия не является врагом народа. Она борится лишь против коммунистической анархии и против преступников, сидящих в Кремле. Ваши жидовско-коммунистические правители вызвали войну. Они же заставляли красных летчиков бомбардировать беззащитные столицы Финляндии и Румынии: Гельсингфорс и Букарешт.

Гитлер приказал своим вооруженным силам дать немедленный ответ на дерзкие налеты красных бомбардировщиков".

Образец для путинских приспешников

Завершает обращение призыв: "Подымайтесь против мошенников, они угнетали вас 24 года. Гоните их! Если вы ликвидируйте их, то налеты немецких летчиков не повторятся".

Не правда ли, это очень похоже на так любимое кровавым диктатором путиным "принуждение к миру"?

Вторым вариантом листовок было "обращение президента россии" к гражданам Украины.

Здесь пояснялось, что "в 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете "нациками". Крымчане и севастопольцы сделали свой выбор – быть со своей исторической родиной, с Россией и мы это поддержали. Повторю, просто не могли поступить иначе…".

Они пришли к нам с миром, "Градами" и танками

О том, что выбор в виде пресловутого референдума проводился под дулом автоматов, в бумажке, конечно, умалчивается.

Кремлевский диктатор призывает украинцев "сложить оружие и идти домой", обещая, что "военнослужащие украинской армии, выполнившие это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям".

Ну а сами бойцы ВСУ тем временем дают жару "асвабадителям". Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сумской области, в городе Тростянец, украинские военнослужащие снова удачно использовали беспилотник "Байрактар".