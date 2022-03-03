Укр

Потери оккупантов растут: украинская армия разгромила еще три самолета, два вертолета и бронированную технику русских

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
424
ВСУ продолжают уничтожать технику оккупантов Новость обновлена 03 марта 2022, 01:29
ВСУ продолжают уничтожать технику оккупантов

Счет жертв среди оккупантов идет на тысячи.

Украинская армия восьмые сутки противостоит российским оккупантам и беспощадно уничтожает их вооружение. Захватчики теряют десятки единиц техники каждый день.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Только за прошедшие сутки украинские боевые самолеты уничтожили три вражеских самолета, два вертолета и несколько колонн бронированной техники.

"Экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях", — сообщили наши военнослужащие.

Добавим, что несколько десятков единиц военной техники оккупантов за 2 марта удалось уничтожить с помощью беспилотника "Байрактар". Его украинские военные применили против колонны захватчиков в Тростянце Сумской области.

Ранее сообщалось, что суммарные потери противника, пошедшего войной против Украины, являются колоссальными. Всего за 7 суток россияне потеряли 6000 человек личного состава, 30 самолетов, 31 вертолет, более 200 танков, около 900 бронированных машин и десятки единиц другой техники.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Техника #Уничтожение #Армия РФ #ВСУ
МиГ-21 ВВС Румынии
Мир
У путина новые проблемы? В Черном море сбили самолет НАТО, вертолет-поисковик пропал
Дата публикации
Дата публикации
Категория
МиГ-21 ВВС Румынии
У путина новые проблемы? В Черном море сбили самолет НАТО, вертолет-поисковик пропал
Дата публикации
Категория
Атаковав Украину, путин толкнул свою страну на путь экономической деградации
Напав на Украину, путин ввергает россиян в нищету – экономист
Дата публикации
Категория
В колоннах техники оккупантов нужно уничтожать машины тыловой поддержки
Уничтожайте провизию, а не танки: в Минобороны рассказали, как помочь военным изгнать оккупантов
Дата публикации
Категория
Воздушное пространство Швеции нарушили российские Су-27 и Су-24
Российские истребители вторглись в воздушное пространство Швеции: первые детали
Дата публикации
Категория
россия продолжает войну против Украины и ее народа
Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но так и не могут продвинуться вглубь страны (обновляется)