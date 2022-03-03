Потери оккупантов растут: украинская армия разгромила еще три самолета, два вертолета и бронированную технику русских

Счет жертв среди оккупантов идет на тысячи.

Украинская армия восьмые сутки противостоит российским оккупантам и беспощадно уничтожает их вооружение. Захватчики теряют десятки единиц техники каждый день.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Только за прошедшие сутки украинские боевые самолеты уничтожили три вражеских самолета, два вертолета и несколько колонн бронированной техники.

"Экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях", — сообщили наши военнослужащие.

Добавим, что несколько десятков единиц военной техники оккупантов за 2 марта удалось уничтожить с помощью беспилотника "Байрактар". Его украинские военные применили против колонны захватчиков в Тростянце Сумской области.

Ранее сообщалось, что суммарные потери противника, пошедшего войной против Украины, являются колоссальными. Всего за 7 суток россияне потеряли 6000 человек личного состава, 30 самолетов, 31 вертолет, более 200 танков, около 900 бронированных машин и десятки единиц другой техники.