Укр

Не делайте этого: украинцам подсказали, что провоцирует оккупантов на расстрел авто

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1204
Лучше не вешать на машины ленты и скотчем Новость обновлена 03 марта 2022, 07:46
Лучше не вешать на машины ленты и скотчем

Маркировка транспортного средства может привлечь нежелательное внимание

Некоторые мирные украинцы пытаются "пометить" свой автомобиль, чтобы спокойно вывезти близких в безопасное место из зоны боевых действий, но некоторые метки могут привлечь нежелательное внимание оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал известный украинский волонтер Роман Доник, сообщает "Телеграф".

По его словам, некоторые украинцы стали вешать на свои транспортные средства скотч и ленты, однако это, — военная маркировка, использующаяся во время боя и зачистки.

Так, машины с такими метками российские оккупанты могут воспринять как авто, перевозящее вооруженных людей, и открыть по ним огонь. К тому же на блок-постах эта маркировка не дает никаких преимуществ.

Доник советует для обеспечения минимальной безопасности использовать обычные таблички "дети".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как россияне расстреляли в Киеве автомобиль с семейной парой и тремя детьми, — выжить тогда смогли далеко не все.

Кроме того, на днях погибла после расстрела авто в Киевской области врач-анестезиолог, — она везла своего раненого племянника.

Теги:
#Авто
Обрушение после обстрела в здании ХОГА
Харьков
Харьков на передовой: как выглядит город после обстрелов россиян (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Обрушение после обстрела в здании ХОГА
Харьков на передовой: как выглядит город после обстрелов россиян (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Обстрел Харькова. Горит университет
Враги перегруппировываются: свежая сводка Генштаба Украины
Дата публикации
Категория
Харьков — это Украина!
рф имитирует несуществующий успех: что на самом деле сейчас происходит в Харькове
Дата публикации
Категория
Обращение написано от имени Сергея Лаврова
путин пошел ва-банк? россия потребовала "гарантий безопасности" от ещё двух стран, не входящих в НАТО
Дата публикации
Категория
россия продолжает войну против Украины и ее народа
Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но так и не могут продвинуться вглубь страны (обновляется)