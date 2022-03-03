Не делайте этого: украинцам подсказали, что провоцирует оккупантов на расстрел авто

Маркировка транспортного средства может привлечь нежелательное внимание

Некоторые мирные украинцы пытаются "пометить" свой автомобиль, чтобы спокойно вывезти близких в безопасное место из зоны боевых действий, но некоторые метки могут привлечь нежелательное внимание оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал известный украинский волонтер Роман Доник, сообщает "Телеграф".

По его словам, некоторые украинцы стали вешать на свои транспортные средства скотч и ленты, однако это, — военная маркировка, использующаяся во время боя и зачистки.

Так, машины с такими метками российские оккупанты могут воспринять как авто, перевозящее вооруженных людей, и открыть по ним огонь. К тому же на блок-постах эта маркировка не дает никаких преимуществ.

Доник советует для обеспечения минимальной безопасности использовать обычные таблички "дети".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как россияне расстреляли в Киеве автомобиль с семейной парой и тремя детьми, — выжить тогда смогли далеко не все.

Кроме того, на днях погибла после расстрела авто в Киевской области врач-анестезиолог, — она везла своего раненого племянника.