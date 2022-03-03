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Свидетелем на свадьбе был калаш, а вместо вальса Мендельсона – взрывы: женился главный патрульный Киева

Автор
Ирина Левченко Ирина Левченко
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Поженились в войну, чтобы дальше жить в мире Новость обновлена 03 марта 2022, 12:40
Поженились в войну, чтобы дальше жить в мире

Для любящих сердец даже вторжение агрессора в Украину – не повод для отмены свадьбы

Как раз наоборот – весомая причина официально оформить отношения, чтобы быть вместе в это нелегкое для страны время. А вот тысячам российских молодых парней, пригнанных кремлевским гопником на территорию Украины с оружием, "встать на свадебный рушник" уже точно не придется – силы ВСУ им обеспечили иные обряды.

Информация о необычном событии на 7-й день российско-украинской войны появилась сразу на нескольких страницах Фейсбука.

Глава Патрульной полиции Украины "киборг" Евгений Жуков (позывной Маршал) написал:

"Ну что ж друзья!

В это нелегкое для страны время мы должны приспосабливаться к этим глупым обстоятельствам, которые вокруг нас.

Ракеты, бомбы, арта, танки, кровь и погибель.

И это в 2022 году и на нашей Богом данной земле!

Поэтому по законам военного положения я, как командир подразделения, засвидетельствовал брак моего подчиненного и побратима Юрия Зозули и его невесты Карякиной Ангелины Александровны!

Документ, подпись, печать предоставляю!

Свидетельство о браке
Свидетельство о браке

Поздравляю, друзья, будьте счастливы!

И пройдите всю войну и останьтесь живы!

Люблю вас!

Держим строй!"

И прикрепил свадебное фото с молодоженами.

Молодые со свидетелями

Сам новобрачный – 33-летний начальник Патрульной полиции Киева Юрий Зозуля выставил в соцсети снимок своей руки и руки любимой с обручальными кольцами. При этом рука мужчины лежала на реактивной противотанковой гранате.

Вот такой он свадебный подарок
Вот такой он свадебный подарок

"Что вам дарили на свадьбу? Нам вот сегодня подарил мой командир Евгений Жуков РПГ-26, — похвастался молодой муж. — И жаль, что этот подарок не останется у нас на всю жизнь, потому что он сказал у**ать по русявому танку из него, а это же приказ. А это же одноразовая штука и таскать за собой пустую трубу будет не в тему, хотя я постараюсь, потому что нужно что-то детям со свадьбы показывать.

Такие вот уже подарки во время военного положения. Мой брат Дмитрий Зозуля подарил нам два патрона (потому что это единственное, что было у него с собой), а потом еще лично мне чистые трусы, потому что это сейчас очень важно".

Ну и другие друзья молодых постарались, чтобы у пары праздник получился что надо!

"А еще, мой друг, которого я не буду тегать, чтобы не засветить, устроил нам настоящую свадьбу с фатой, шампанским и изысканными закусками в офигенном месте, которое, я уверен, вскоре будет принимать снова гостей, как и уже много лет".

Ангелина и Юрий
Ангелина и Юрий

О своей избраннице Юрий рассказал так: "Я супер горжусь своей женой, Angelina Kariakina, которая, когда мы делали эту фотку, сказала: "Я журналистка и не могу брать в руки оружие". Поэтому взяла меня за руку. Я знаю, что, когда я сожгу какую-то "уставшую", "блуждающую", "голодную", "чумазую" абизяну — она ​​сделает так, что об этом узнает весь мир".

Традиционно на свадьбы приезжают и родственники даже из-за границы. Вот и Юрий не забыл упомянуть свою родню из-за поребрика.

"Я бы очень хотел, чтобы на моей свадьбе были мои четверо братьев и две сестры из свинособакостану. Но, к сожалению, они сюда смогут прибыть либо в качестве пленных, либо шкварок. И я давно с этим смирился. Потому что из-за них свидетелем на моей свадьбе был калаш, а вместо вальса Мендельсона были взрывы. И я обращаюсь ко всем своим тетям, дяде, братьям и сестрам — для меня вы будете родней, только если погибнете, борясь за свободу Украины, или погибнете, сваливая ваш режим".

Ну а вместо приглашения всех к свадебному столу, главный киевский патрульный написал вот такие строки: "Я хочу, чтобы наша свадьба сегодня стала небольшой мотивировкой для всех моих собратьев и сосестер, сидящих под обстрелами. И чтобы вы, **бана русня, знали, что пока вы из себя высе*аете всю свою "военную мощь", мы уже строим будущее. А это у нас посевная и огороды еще не начались. Держим строй! Слава Украине!".

Как и любая невеста, журналистка "Суспільного телебачення" Ангелина Карякина также выложила на своей страничке фотографии в фате и в обнимку с супругом. Хвасталась не мейкапом и не дорогим нарядом, а достижениями родного государства.

Свадьба как свадьба: фата, цветы, друзья, шампанское

"Украина, за которую мы воюем – это ЦНАПы и ЗАГсы, которые предоставляют админуслуги посреди войны. К примеру, оперативно регистрируют брак журналистки и полицейского, чтобы отпустить их дальше работать.

Украина, за которую мы воюем, – это глава патрульной полиции, киборг Евгений Жуков, который по законам военного положения – как командир полицейского, берет и свидетельствует о браке, устраивая 5-минутный праздник посреди войны.

Украина, за которую мы воюем, – это украинская ювелирная дизайнер Лена Yastreb Jewelry, которая в закрытом городе находит два кольца нужного размера и фактически их дарит.

Украина – это Anna Tsygyma, которая привозит обрезанные домашние орхидеи в качестве свадебного букета.

Это замечательные люди, угостившие шампанским и едой в перерыве между приготовлением наборов для военных и полицейских.

Любовь".

Коллектив "Телеграфа" присоединяется ко всем поздравлениям молодым. И пусть нашим общим подарком вам будем наша скорейшая победа над агрессором!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ вернули под контроль границу с Россией в одной из областей.

Теги:
#Украина #Россия #Свадьба #Война #Любовь #Молодожены #Агрессор #Патрульная полиция #Патрульная полиция Киева
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