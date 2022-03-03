Свидетелем на свадьбе был калаш, а вместо вальса Мендельсона – взрывы: женился главный патрульный Киева

Для любящих сердец даже вторжение агрессора в Украину – не повод для отмены свадьбы

Как раз наоборот – весомая причина официально оформить отношения, чтобы быть вместе в это нелегкое для страны время. А вот тысячам российских молодых парней, пригнанных кремлевским гопником на территорию Украины с оружием, "встать на свадебный рушник" уже точно не придется – силы ВСУ им обеспечили иные обряды.

Информация о необычном событии на 7-й день российско-украинской войны появилась сразу на нескольких страницах Фейсбука.

Глава Патрульной полиции Украины "киборг" Евгений Жуков (позывной Маршал) написал:

"Ну что ж друзья!

В это нелегкое для страны время мы должны приспосабливаться к этим глупым обстоятельствам, которые вокруг нас.

Ракеты, бомбы, арта, танки, кровь и погибель.

И это в 2022 году и на нашей Богом данной земле!

Поэтому по законам военного положения я, как командир подразделения, засвидетельствовал брак моего подчиненного и побратима Юрия Зозули и его невесты Карякиной Ангелины Александровны!

Документ, подпись, печать предоставляю!

Свидетельство о браке

Поздравляю, друзья, будьте счастливы!

И пройдите всю войну и останьтесь живы!

Люблю вас!

Держим строй!"

И прикрепил свадебное фото с молодоженами.

Молодые со свидетелями

Сам новобрачный – 33-летний начальник Патрульной полиции Киева Юрий Зозуля выставил в соцсети снимок своей руки и руки любимой с обручальными кольцами. При этом рука мужчины лежала на реактивной противотанковой гранате.

Вот такой он свадебный подарок

"Что вам дарили на свадьбу? Нам вот сегодня подарил мой командир Евгений Жуков РПГ-26, — похвастался молодой муж. — И жаль, что этот подарок не останется у нас на всю жизнь, потому что он сказал у**ать по русявому танку из него, а это же приказ. А это же одноразовая штука и таскать за собой пустую трубу будет не в тему, хотя я постараюсь, потому что нужно что-то детям со свадьбы показывать.

Такие вот уже подарки во время военного положения. Мой брат Дмитрий Зозуля подарил нам два патрона (потому что это единственное, что было у него с собой), а потом еще лично мне чистые трусы, потому что это сейчас очень важно".

Ну и другие друзья молодых постарались, чтобы у пары праздник получился что надо!

"А еще, мой друг, которого я не буду тегать, чтобы не засветить, устроил нам настоящую свадьбу с фатой, шампанским и изысканными закусками в офигенном месте, которое, я уверен, вскоре будет принимать снова гостей, как и уже много лет".

Ангелина и Юрий

О своей избраннице Юрий рассказал так: "Я супер горжусь своей женой, Angelina Kariakina, которая, когда мы делали эту фотку, сказала: "Я журналистка и не могу брать в руки оружие". Поэтому взяла меня за руку. Я знаю, что, когда я сожгу какую-то "уставшую", "блуждающую", "голодную", "чумазую" абизяну — она ​​сделает так, что об этом узнает весь мир".

Традиционно на свадьбы приезжают и родственники даже из-за границы. Вот и Юрий не забыл упомянуть свою родню из-за поребрика.

"Я бы очень хотел, чтобы на моей свадьбе были мои четверо братьев и две сестры из свинособакостану. Но, к сожалению, они сюда смогут прибыть либо в качестве пленных, либо шкварок. И я давно с этим смирился. Потому что из-за них свидетелем на моей свадьбе был калаш, а вместо вальса Мендельсона были взрывы. И я обращаюсь ко всем своим тетям, дяде, братьям и сестрам — для меня вы будете родней, только если погибнете, борясь за свободу Украины, или погибнете, сваливая ваш режим".

Ну а вместо приглашения всех к свадебному столу, главный киевский патрульный написал вот такие строки: "Я хочу, чтобы наша свадьба сегодня стала небольшой мотивировкой для всех моих собратьев и сосестер, сидящих под обстрелами. И чтобы вы, **бана русня, знали, что пока вы из себя высе*аете всю свою "военную мощь", мы уже строим будущее. А это у нас посевная и огороды еще не начались. Держим строй! Слава Украине!".

Как и любая невеста, журналистка "Суспільного телебачення" Ангелина Карякина также выложила на своей страничке фотографии в фате и в обнимку с супругом. Хвасталась не мейкапом и не дорогим нарядом, а достижениями родного государства.

Свадьба как свадьба: фата, цветы, друзья, шампанское

"Украина, за которую мы воюем – это ЦНАПы и ЗАГсы, которые предоставляют админуслуги посреди войны. К примеру, оперативно регистрируют брак журналистки и полицейского, чтобы отпустить их дальше работать.

Украина, за которую мы воюем, – это глава патрульной полиции, киборг Евгений Жуков, который по законам военного положения – как командир полицейского, берет и свидетельствует о браке, устраивая 5-минутный праздник посреди войны.

Украина, за которую мы воюем, – это украинская ювелирная дизайнер Лена Yastreb Jewelry, которая в закрытом городе находит два кольца нужного размера и фактически их дарит.

Украина – это Anna Tsygyma, которая привозит обрезанные домашние орхидеи в качестве свадебного букета.

Это замечательные люди, угостившие шампанским и едой в перерыве между приготовлением наборов для военных и полицейских.

Любовь".

Коллектив "Телеграфа" присоединяется ко всем поздравлениям молодым. И пусть нашим общим подарком вам будем наша скорейшая победа над агрессором!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ вернули под контроль границу с Россией в одной из областей.