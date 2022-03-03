Переговоры Украины с россией: названо время и программа-минимум

Мероприятие состоится в 16 часов по Киеву

После российского вторжения в Украину делегации Украины и рф уже собирались на переговоры, однако договориться о прекращении боевых действий не удалось. Что касается второго раунда переговоров, то дата его проведения уже известна. Это произойдет в четверг, 3 марта, в 16:00 по киевскому времени.

Об этом сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Через два часа стартуем. Программа минимум — гуманитарные коридоры. Далее, по обстоятельствам", — написал Арахамия в Facebook.

Давид Арахамия и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова говорить, но на ультиматумы путина не пойдет.

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов", — сказал Кулеба.

Напомним, что путин требует от Украины отказаться от курса на НАТО, отменить санкции против россии за оккупированный Крым и разоружить Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что западные СМИ опубликовали материалы, в которых говорится о серьезном недовольстве кровавым диктатором путиным результатами военной кампании в Украине.