Переговоры Украины с россией: названо время и программа-минимум
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Мероприятие состоится в 16 часов по Киеву
После российского вторжения в Украину делегации Украины и рф уже собирались на переговоры, однако договориться о прекращении боевых действий не удалось. Что касается второго раунда переговоров, то дата его проведения уже известна. Это произойдет в четверг, 3 марта, в 16:00 по киевскому времени.
Об этом сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Через два часа стартуем. Программа минимум — гуманитарные коридоры. Далее, по обстоятельствам", — написал Арахамия в Facebook.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова говорить, но на ультиматумы путина не пойдет.
"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов", — сказал Кулеба.
Напомним, что путин требует от Украины отказаться от курса на НАТО, отменить санкции против россии за оккупированный Крым и разоружить Украину.
Ранее "Телеграф" сообщал, что западные СМИ опубликовали материалы, в которых говорится о серьезном недовольстве кровавым диктатором путиным результатами военной кампании в Украине.
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