Укр

Военнопленные рф должны выкладывать видео собственных допросов в своих аккаунтах – эксперт

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
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Военнопленные рф должны выкладывать видео собственных допросов в своих аккаунтах – эксперт Новость обновлена 03 марта 2022, 18:24

"Вряд ли мама условного рязанского Вани подписана на нашего Антона Геращенко"

Видеоматериалы допросов пленных российских оккупантов должны появляться прямо в их собственных профилях в социальных сетях. Это позволит более эффективно противодействовать русской пропаганде и корректно информировать местную аудиторию.

С таким призывом выступил эксперт Сергей Быков в Facebook.

По его словам, нужно расширять каналы распространения подобных видео, ведь пропагандистская машина врага не позволяет узнавать правду всему населению страны.

"Вряд ли мама условного рязанского Вани подписана на нашего Антона Геращенко или на Сухопутные войска ВС Украины. Аудитории разные. А российская пропаганда не пустит видео допросы на ТВ. Эффективнее будет принуждать 20-летних оккупантов постить у себя в соцсетях видео, как их допрашивают", – предложил Быков.

Он напомнил, что в настоящее время украинцам доступны в том числе и российские социальные сети, которые до масштабного вторжения были под запретом.

"Instagram, ВКонтакте, Одноклассники – там их друзья, родители и знакомые. Тем более что Украина открыла доступ к российским соцсетям. Давайте пользоваться этим", – подчеркнул он.

Эксперт считает, что подобные шаги помогут "прорвать занавес российской пропаганды" и "снять пелену с глаз россиян".

Теги:
#Сергей Быков #Быков #Военнопленные #Российская агрессия #Российские оккупанты #пленные оккупанты
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