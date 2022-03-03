Оккупанты несут невосполнимые потери: сводка ВСУ по ситуации в регионах

Вражеская армия теряет всякие надежды.

Восьмой день борьбы украинской армии с российскими оккупантами оказался очень сложным. Вражеская армия наносила сильные удары по Харьковской и Сумской областях, однако наши военные выстояли и нанесли противнику невосполнимые потери.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 четверга, 3 марта.

Ситуация в Украине по областям выглядит так:

На Волыни военнослужащие Украины удерживают определенные рубежи.

военнослужащие Украины удерживают определенные рубежи. В Черниговской области механизированные и танковые части удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.

механизированные и танковые части удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова. В Харьковской области ВСУ ведут оборонительные бои, нанося противнику большие потери.

ВСУ ведут оборонительные бои, нанося противнику большие потери. В Донецкой и Луганской областях украинские военные сорвали планы оккупантов и не допустили выход противника на административные границы. Сложная ситуация сейчас в Мариуполе, который испытывает серьезные обстрелы. Также известно, что во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей противник формирует части из резервистов, которые затем планирует перебрасывать в Харьков. Призывники отказываются воевать.

украинские военные сорвали планы оккупантов и не допустили выход противника на административные границы. Сложная ситуация сейчас в Мариуполе, который испытывает серьезные обстрелы. Также известно, что во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей противник формирует части из резервистов, которые затем планирует перебрасывать в Харьков. Призывники отказываются воевать. В Херсонской и Николаевской области продолжаются оборонные операции. Наши военные совершают прикрытие части морского побережья и сдерживают оккупантов вблизи Херсона и Николаева.

продолжаются оборонные операции. Наши военные совершают прикрытие части морского побережья и сдерживают оккупантов вблизи Херсона и Николаева. В Киеве военные ВСУ продолжают отражать наступление врага. Оккупанты безрезультатно пытаются прорваться в столицу, поэтому начали наносить удары по гражданским домам в некоторых районах.

Также в Генштабе добавили, что на белорусской границе в лесу заметили 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду вооруженных сил РБ, однако солдаты массово отказываются наступать на Украину и выполнять роль российских наемников.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему не стоит бояться армии пособника терроризма александра лукашенко и что не так с ее боеспособностью.

Также мы писали, что в Украине за неделю войны погибло более 10 тыс. русских солдат.