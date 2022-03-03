Укр

Оккупанты несут невосполнимые потери: сводка ВСУ по ситуации в регионах

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Украинская армия продолжает уничтожать российских оккупантов Новость обновлена 03 марта 2022, 20:03
Украинская армия продолжает уничтожать российских оккупантов

Вражеская армия теряет всякие надежды.

Восьмой день борьбы украинской армии с российскими оккупантами оказался очень сложным. Вражеская армия наносила сильные удары по Харьковской и Сумской областях, однако наши военные выстояли и нанесли противнику невосполнимые потери.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 четверга, 3 марта.

Ситуация в Украине по областям выглядит так:

  • На Волыни военнослужащие Украины удерживают определенные рубежи.
  • В Черниговской области механизированные и танковые части удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.
  • В Харьковской области ВСУ ведут оборонительные бои, нанося противнику большие потери.
  • В Донецкой и Луганской областях украинские военные сорвали планы оккупантов и не допустили выход противника на административные границы. Сложная ситуация сейчас в Мариуполе, который испытывает серьезные обстрелы. Также известно, что во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей противник формирует части из резервистов, которые затем планирует перебрасывать в Харьков. Призывники отказываются воевать.
  • В Херсонской и Николаевской области продолжаются оборонные операции. Наши военные совершают прикрытие части морского побережья и сдерживают оккупантов вблизи Херсона и Николаева.
  • В Киеве военные ВСУ продолжают отражать наступление врага. Оккупанты безрезультатно пытаются прорваться в столицу, поэтому начали наносить удары по гражданским домам в некоторых районах.

Также в Генштабе добавили, что на белорусской границе в лесу заметили 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду вооруженных сил РБ, однако солдаты массово отказываются наступать на Украину и выполнять роль российских наемников.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему не стоит бояться армии пособника терроризма александра лукашенко и что не так с ее боеспособностью.

Также мы писали, что в Украине за неделю войны погибло более 10 тыс. русских солдат.

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#Украина #Россия #Война #Генштаб #Сводка #ВСУ
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