Укр

Россия потеряла большинство группировок и использовали почти все ракеты "Калибр"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Армия оккупантов сдает позиции Новость обновлена 04 марта 2022, 01:46
Армия оккупантов сдает позиции

Многие оккупанты полегли в Гостомеле.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги восьмых суток противостояния российскому военному вторжению.

Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице оборонного ведомства.

По состоянию на начало суток 4 марта выводы следующие:

  • Оккупанты терпят тяжелые потери и потому стали более коварными — начали использовать жилые дома для размещения своих стоянок, а также привлекли Беларусь и с ее территории начали наносить удары по украинским городам.
  • Враг ввел на территорию Украины большую часть своих резервов — из 117 укомплектованных и снаряженных тактических групп осталось не больше шести, которые не находятся на территории нашей страны, а морально-психологическое состояние этих подразделений оставляет желать лучшего.
  • Противник оттягивает высадку десанта в районе Одесса – Затока.
  • Захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса "Калибр", предназначавшегося для наступательной операции в Украине.
  • Оккупанты во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем потеряли в бою около 20 единиц техники, а потери личного состава уточняются.

Напомним, что оккупационные войска в ночь на пятницу, 4 марта, начали атаку на Запорожскую атомную электростанцию. В Энергодаре, где находится АЭС, раздались громкие выстрелы.

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#Украина #Россия #Война #Потери #Армия РФ #ВСУ
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