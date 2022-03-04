Россия потеряла большинство группировок и использовали почти все ракеты "Калибр"
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Многие оккупанты полегли в Гостомеле.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги восьмых суток противостояния российскому военному вторжению.
Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице оборонного ведомства.
По состоянию на начало суток 4 марта выводы следующие:
- Оккупанты терпят тяжелые потери и потому стали более коварными — начали использовать жилые дома для размещения своих стоянок, а также привлекли Беларусь и с ее территории начали наносить удары по украинским городам.
- Враг ввел на территорию Украины большую часть своих резервов — из 117 укомплектованных и снаряженных тактических групп осталось не больше шести, которые не находятся на территории нашей страны, а морально-психологическое состояние этих подразделений оставляет желать лучшего.
- Противник оттягивает высадку десанта в районе Одесса – Затока.
- Захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса "Калибр", предназначавшегося для наступательной операции в Украине.
- Оккупанты во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем потеряли в бою около 20 единиц техники, а потери личного состава уточняются.
Напомним, что оккупационные войска в ночь на пятницу, 4 марта, начали атаку на Запорожскую атомную электростанцию. В Энергодаре, где находится АЭС, раздались громкие выстрелы.
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