Подоляк назвал один фактор, способный резко остановить эскалацию в Украине

Подоляк призвал западных партнеров взять и на себя ответственность за завершение войны

Пора западным партнерам взять на себя ответственность за завершение развязанной РФ войны в Украине, только закрытое небо резко остановит эскалацию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттер.

"Логика этой войны — наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Лишь закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнерам взять и на себя ответственность за завершение войны", — написал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский провел переговоры с Байденом и Джонсоном из-за обстрела ЗАЭС. Америка осудила действия рф, а в Лондоне будут инициировать заседание Совбеза ООН.

Напомним, что обстрелы энергоблока и зданий на ЗАЭС стали возможны после прорыва российских войск в Энергодар вечером 4 марта.

Считается, что в случае взрыва на станции ударная волна и радиация могут распространиться аж до российского Урала.