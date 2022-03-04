"Остановите ядерного маньяка": глава Верховной Рады обратился к правительствам Европы и мира

Стефанчук отметил, что россию нужно немедленно остановить.

Российские оккупационные войска пробрались в Энергодар, где начали атаку на Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего на АЭС начался пожар. Так как обстрел Запорожской электростанции может перерасти в масштабную техногенную катастрофу, что буде хуже ЧАЭС, украинские власти обратились к правительствам Европы и мира с просьбами помочь предотвратить беду.

С видеообращением выступил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Политик призвал Европу и мир как можно скорее внедрить беспилотную зону над украинской территорией, чтобы защитить и Украину, и мир в целом, ведь возможная авария на Запорожской АЭС может быть в разы мощнее и опаснее за Чернобыльскую катастрофу.

"Остановите ядерного маньяка" – призвал страны Стефанчук, отметив, что армия рф сознательно обстреливает АЭС, чтобы вызвать катастрофу общемирового масштаба.

Как сообщалось оккупационные войска подошли к Энергодару 2 марта, тогда местные жители перекрыли дорогу и заставили россиян отступить.

Однако 3 марта вражеские войска вновь вернулись и, похоже, пошли на штурм. По сообщениям Орлова колонна из около 100 единиц техники попыталась прорваться в город, а на блокпосте вспыхнул серьезный пожар. К счастью, пожар на Запорожской АЭС удалось ликвидировать, и жизням украинцев ничего не угрожает. Также согласно данным наблюдательных систем — радиационный фон в Украине и Запорожской области находится в пределах нормы.