Арестович о ситуации на фронте 4 марта: сдержанный оптимизм

По силам вражеских войск было нанесено несколько ударов, которые остановили передвижение оккупантов.

Ситуация в Украине остается контролируемой. Противник вчера после полонения запасов начал двигаться в отдельных направлениях. Наибольшего успеха он добился в городе Энергодар, частично установил контроль над Запорожской АЭС.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Противнику удалось продвинуться возле города Вознесенск. Это примерно направление от Николаева на Кривой Рог. Наши войска его там остановили, сейчас идет бой. Все попытки противники продвинутся к Николаеву были отбиты.

Города Харьков и Ахтырка подвергают разрушительным ударам противника. О ситуации здесь знают на международном уровне. Оборона держится, противник терпит потери и перенаправляет туда дополнительные резервы, которые мог бы использовать на Киевщине.

Город Чернигов выдержал авиационный удар. Мариуполь частично в облоге. Ситуация в Украине остается контролируемой. Руководство страны, ВСУ предпринимает все меры для того, чтобы остановить врага. Сохраняем сдержанный оптимизм относительно дальнейших перспектив развития наступления врага", — сказал Арестович.

Напомним, Подоляк призвал западных партнеров взять и на себя ответственность за завершение войны.