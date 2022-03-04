Укр

Что делать, если из-за боевых действий нет воды: рекомендации

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что делать, если нет воды Новость обновлена 04 марта 2022, 14:34
Что делать, если нет воды

Минздрав опубликовал рекомендации, которые могут спасти жизнь

россия развернула террористические действия против Украины. Действия оккупантов жестокие и непредсказуемые, поэтому "Телеграф" продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизнь.

Минздрав Украины опубликовал информацию, что делать при невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах.

Что делать, если из-за боевых действий нет воды

  • Нужно использовать питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутилированную воду и воду в емкостях для индивидуального пользования.
  • Хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить бирками с обозначениями "Вода обеззараженная для питья", "Вода для технических нужд", "Вода для хозяйственных нужд". Как правило, производят 2-3-суточный запас.

Обратите внимание, что воду из открытых водоемов следует использовать только для технических целей.

  • Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.

Также напоминаем телефоны спасательных и аварийных служб:

  • 112 — Единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
  • 101 — Пожарная служба
  • 102 — Полиция
  • 103 — Скорая медицинская помощь
  • 104 — Аварийная служба газовой сети
  • 0 800 501 482 — телефон доверия СБУ

Уже девятый день Украина защищается от полномасштабного наступления России. После того как утром 24 февраля президент рф путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса, начались обстрелы городов Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что делать во время артиллерийских обстрелах системами залпового огня. Это поможет каждому не навредить себе, а также спасти себе жизнь. Что делать при обстрелах: минометных и стрелковых – мы уже писали раньше.

Теги:
#Вода #Минздрав #Водоснабжение
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