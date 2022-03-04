Укр

"В ход идут все средства!": в ВСУ рассказали украинцам, как уничтожать оккупантов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
259
ВСУ Новость обновлена 04 марта 2022, 17:15
ВСУ

Генштаб ВСУ призывает украинцев к тотальному народному сопротивлению

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в котором ранее рассказали о том, что армия россии исчерпала основную часть своих войск, заявил, что украинцам именно сейчас пора оказывать тотальное народное сопротивление.

Об этом Генштаб ВСУ сообщает в Facebook.

Отмечается, что часть нашей территории временно занята русским захватчиком, поэтому украинцам именно сейчас пора оказывать тотальное народное сопротивление.

Что собой представляет тотальное народное сопротивление:

Танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции наших ВСУ, потеряет 5-6 танков, но не боеспособность.

  • Если остановить или уничтожить тыловые колонны, везущие в танки боеприпасы, горючее, запасные части, ремонтников, то батальон становится недееспособным полностью.
  • Вражеские тыловики не бронированы, охраняются солдатами без боевого опыта и являются легкой мишенью.
  • Даже простые средства вроде сваленных деревьев позволят сжечь и уничтожить колонну и взять пленных.
  • Перекрываем тыловое снабжение – завершим войну за считанные дни.

"Тотальное объединение – тотальное восстание – тотальная блокада. В ход идут все средства! Внимание это касается только территорий, где находится враг", — объясняют в ВСУ.

Добавим, что российская армия на девятый день войны в Украине исчерпала основную часть своих оперативных резервов, началась переброска дополнительных сил из Южного и Восточного военных округов.

Теги:
#Украинцы #Сопротивление #Оккупанты #ВСУ
Нестор Шуфрич
Украина
Одиозный Шуфрич задержан украинскими бойцами: что он делал
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Нестор Шуфрич
Одиозный Шуфрич задержан украинскими бойцами: что он делал
Дата публикации
Категория
Обстрелы жилых домов в Ирпене
Геноцид украинцев: страшное видео удара русских нацистов по дому в Ирпене
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
"Создана рабочая группа": Подоляк сообщил о реальном итоге переговоров
Дата публикации
Категория
Митинг в Мелитополе
В захваченном россиянами Мелитополе жители вышли на митинг против оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
россия продолжает предпринимать попытки сломить украинцев
Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками (обновляется)