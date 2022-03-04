"В ход идут все средства!": в ВСУ рассказали украинцам, как уничтожать оккупантов

Генштаб ВСУ призывает украинцев к тотальному народному сопротивлению

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в котором ранее рассказали о том, что армия россии исчерпала основную часть своих войск, заявил, что украинцам именно сейчас пора оказывать тотальное народное сопротивление.

Об этом Генштаб ВСУ сообщает в Facebook.

Отмечается, что часть нашей территории временно занята русским захватчиком, поэтому украинцам именно сейчас пора оказывать тотальное народное сопротивление.

Что собой представляет тотальное народное сопротивление:

Танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции наших ВСУ, потеряет 5-6 танков, но не боеспособность.

Если остановить или уничтожить тыловые колонны, везущие в танки боеприпасы, горючее, запасные части, ремонтников, то батальон становится недееспособным полностью.

Вражеские тыловики не бронированы, охраняются солдатами без боевого опыта и являются легкой мишенью.

Даже простые средства вроде сваленных деревьев позволят сжечь и уничтожить колонну и взять пленных.

Перекрываем тыловое снабжение – завершим войну за считанные дни.

"Тотальное объединение – тотальное восстание – тотальная блокада. В ход идут все средства! Внимание это касается только территорий, где находится враг", — объясняют в ВСУ.

Добавим, что российская армия на девятый день войны в Украине исчерпала основную часть своих оперативных резервов, началась переброска дополнительных сил из Южного и Восточного военных округов.