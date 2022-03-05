Укр

Пытаются передать планы атаки, но мешает гимн Украины: перехвачены разговоры оккупантов по спецсвязи

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Вражеские переговоры перехвачены Новость обновлена 05 марта 2022, 07:54
Вражеские переговоры перехвачены

Оккупанты по спецсвязи слушают гимн Украины.

Украина продолжает отбивать атаки агрессора и ведет войну на всех фронтах, в том числе и на технологическом.

Глава группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев опубликовал запись разговора оккупантов по спецсвязи, в которую вклинились наши специалисты.

На записи четко слышно, что на фоне переговоров оккупантов играет гимн Украины и звучат возгласы "Слава Украине". В самом разговоре российские захватчики жалуются друг другу, что гимн и раньше звучал в эфире, но не так громко: "Ты концерт оставляешь? Да-да. Хорошо, хорошо, еще послушаю."

"Война слов, песен и бомб: российские офицеры изо всех сил пытаются передать планы атаки по коротковолновому радио, в то время как Украина глушит их… своим национальным гимном. Мурашки", – подписал видео Христо Грозев.

Напомним, ранее российские телеканалы начали показывать отрывки из видео с задержанными в Украине россиянами, которые десятый день атакуют украинские города.

Также сообщалось, что кибервойскам удалось взломать сайт кремля, и теперь вся информация — телефоны от топ-чиновников до их журналистов — оказались в свободном доступе.

Теги:
#Россия #Кибератака #ВСУ
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