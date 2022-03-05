Каждый девятый уже металлолом: сколько воздушной техники россиян сбили в Украине

С каждым новым днем войны количество российский потерь только растет.

Вот уже десять дней украинские защитники противостоят российским оккупантам, защищая Украину от кровавого диктатора владимира путина и его армии. Увы, украинская сторона тоже несет потери, но количество убитых российских солдатов и уничтоженной российской техники в разы больше.

Об этом в субботу, 5 марта, сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что противовоздушная оборона Украины продолжает уничтожать вражескую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам российской техники и живой силе оккупантов. Только за 4 марта захватчики потеряли три штурмовика Су-25, два из которых были сбиты на Черниговщине, а один – под Волновахой. Кроме того, в свой последний полет за 4 марта отправились и три вертолета российских оккупационных войск.

Таким образом, за девять дней войны украинская ПВО уничтожила как минимум 39 российских самолетов и 40 вертолетов! Стоит отметить, что до вторжения в Украину авиация российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов!

Ранее украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику россии. Так один из пользователей сети предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить возле арки "Дружбы" народов, в память, что сейчас происходит.

Также сообщалось, что россия уже использовала 95% боевых групп, расположенных у границ с Украиной.