"Был опер и нет теперь": в Украине ликвидировали оккупанта-росгвардейца (фото)
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Россияне отправляют воевать всех подряд.
Украина уже десятый день сопротивляется российским оккупантам во всех направлениях. Военное начальство рф отправляет воевать в Украину кого угодно: призывников, срочников и даже полицейских.
Об этом свидетельствуют найденные документы захватчиков, которые погибли или сдались в плен.
72-я ОМБр имени Чёрных запорожцев в Facebook опубликовала фото удостоверения российского полицейского, которого отправили "освобождать" Украину.
ВСУ ликвидировали старшего лейтенанта полиции и оперуполномоченного рф Сергея Александровича Селифонова.
"Был полицейский на россии и нет теперь. Зато есть очередное доказательство, что воевать против нас отправляют кого угодно. Даже обычных оперов, которые и автомат держать не умеют", — сказано в сообщении.
Напомним, противник несет огромные потери личного состава — за девять дней войны россия потеряла более 9 тысяч солдат.
Кроме того, россия уже использовала 95% боевых групп, расположенных у границ с Украиной.
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