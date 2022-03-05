Укр

"Эти люди не раскаиваются": украинский врач пообщался с пленным оккупантом (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Украинский врач пообщался с российским пленным Новость обновлена 05 марта 2022, 17:02
Украинский врач пообщался с российским пленным

Российский оккупант толком ничего не сумел сказать доктору.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного военного вторжения рф в Украину в сети появилось видео с беседой украинского врача с пленным российским захватчиком.

Соответствующее видео доступно на telegram-канале Олега Шарпа.

Украинский врач на примере нацистского вторжения в 1941 году попытался объяснить пленному россиянину, что он является захватчиком. При этом россиянин заявил, что он пришел на защиту и за ним нет погубленных душ.

"Эти люди не раскаиваются. У них нет здравого смысла. россия развалится. У этих людей нет совести", — заявил врач.

Ранее сообщалось, что под Николаевом был сбит очередной российский самолет, а пилот оказался в плену. Кроме того, 4 марта президент рф владимир путин сделал громкое заявление насчет бесполетной зоны над Украиной. Также в субботу в Николаевской области украинские морские пехотинцы сбили четыре вертолета захватчиков, а российский пропагандист Владимир Соловьев остался без своих вилл в Италии.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе в субботу прошел митинг против "русского мира".

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