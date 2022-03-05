"Спасибо" русскому миру": в сети показали последствия бомбардировок мирных городов Украины

Войска путина несут в Украину настоящиий "русский мир" — разрушение и разруху

Вторгшиеся в Украину российские войска ведут войну не только против Вооруженных сил Украины и других украинских вооруженных формирований, но и регулярно обстреливают мирные густонаселенные города Украины.

Пользователь соцсети Фейсбук Александр Ревенко в субботу, 5 марта, опубликовал подборку фотографий, сделанных BBC из различных подвергшихся обстрелам и бомбежкам россиян городов Украины в сравнении с тем, как они выглядели незадолго до "братской помощи" россиян.

"Украина ДО и ПОСЛЕ! "Спасибо" русскому миру", — подписал он подборку фотографий на трех языках: украинском, русском и английском.

Ниже приводим собранные им фотографии:

Киев

Ирпень (Киевская обл.)

Харьков

Чернигов

Как сообщалось, ранее в плен под Черниговом попал российский летчик, который бомбил украинские города. Он, в частности, рассказал, что начальство отдавало ему приказы о бомбежках за 10 минут до боевого вылета. Кроме того, командование рассказало ему, что все мирное население украинских городов, где он "работал", якобы было эвакуировано. При этом летчик признался, что понимал, что бомбит городскую инфраструктуру.