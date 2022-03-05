Укр

Маленькие патриоты трогательно поблагодарили украинских воинов: "Возвращайтесь живыми" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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С такой поддержкой мир в Украине гарантирован Новость обновлена 05 марта 2022, 21:42
С такой поддержкой мир в Украине гарантирован

Дети поблагодарили украинских воинов за мужество

В Украине идет десятый день изнурительной российско-украинской войны. Для поднятия патриотического духа маленькие украинцы решили поддержать солдат украинской армии, которые день и ночь обороняют нас от российских захватчиков.

Маленькие патриоты Николаева обратились с искренними словами благодарности воинам ВСУ.

"Благодарю вас за то, что вы нас защищаете. Мы в вас верим, гордимся нашими воинами. Вы очень молодцы. Хочу вам сказать спасибо, за то, что вы у нас есть. За тихую ночь, за тихое утро. За то, что вы охраняете наш сон, нашу страну. Мы в вас верим, уважаем. Мы очень вас любим. Возвращайтесь живыми", — говорят дети.

В свою очередь украинцы обращаются к детям российских оккупантов, которые каждый день погибают на украинской земле. Так, на днях был убит российский военный по имени Антон, в документах которого нашли фото с маленьким сыном. "Нет у тебя больше папки, неизвестный российский ребенок", — написала пользовательница Наталья Николаева в Facebook.

Напомним, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину тысячи беженцев продолжают штурмовать западные границы в надежде безопасно пересечь ее — так украинские женщины с детьми спасаются от войны.

Теги:
#Дети #Патриоты #Украинская армия #ВСУ
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