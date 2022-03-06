Российские войска пытались прорваться в Днепропетровскую область: детали

Враг понес потери в живой силе и боевой технике

Российские оккупационные войска, которые продолжают вторжение в Украину, пытались предпринять атаку на Днепропетровскую область, но были разбиты.

Об этом проинформировало Командование Десантно-штурмовых войск в своем Фейсбук.

Согласно имеющейся информации, колоны вражеских войск пытались продвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи (Харьковская область), но были встречены по пути бойцами 25-й отдельной воздушнодесантной Сичеславской бригады.

Сообщается, что в ходе попытки наступления была уничтожена боевая техника и живая сила оккупантов.

Кадры с места событий пообещали обнародовать чуть позже.

Как сообщалось ранее, российский диктатор владимир путин объявил войну Украине в ночь на 24 февраля, после этого украинские города подверглись ракетным ударам, а сухопутная группировка перешла через границу.

Впрочем, с первого дня войны россияне наткнулись на жесткое сопротивление со стороны ВСУ и простых жителей нашей страны. Кроме того, по состоянию на 5 марта в ряды сил территориальной обороны записались уже сто тысяч желающих стать на защиту Украины.

Вместе с тем, как показывают опросы, среди россиян за последнюю неделю выросла поддержка действий путина, так что на скорое завершение войны пока рассчитывать не приходится.