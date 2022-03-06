Укр

Ми-ми-ми дня: копы показали трогательные фото спасенных от войны животных

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Фото спасенных котов и собак Новость обновлена 06 марта 2022, 08:28
Фото спасенных котов и собак

От войны страдают не только люди.

Война, которую в Украине развернула рф, заставила многих украинцев экстренно покинуть свои дома. Увы, но так бывает, что убегая, люди оставляют своих домашних питомцев просто на улице, ведь не могу взять их с собой, от чего животные страдают вдвойне. А сколько еще бездомных котов и собак в каждом городе, и все они также страдают от войны.

Полицейские помогают спасателям из ГСЧС эвакуировать не только людей после обстрелов или обвалом домов, но и братьев наших меньших, потерявшихся во время бомбежек. Милые фото спасенных животных появились на странице МВД Украины в Фейсбуке.

Стоит отметить, что некоторых из спасенных животных стражи порядка забирают к себе домой, а для остальных ищут убежища у небезразличных граждан. Полицейские призываю не быь равнодушными и помогать животным, которых покинули.

"Добро всегда к вам вернется" — добавили в МВД.

Отметим, что перемещение людей в другие страны в настоящее время массово наблюдается и с территории Украины. Так, по состоянию на утро 3 марта более миллиона украинских граждан были вынуждены уехать за границу, чтобы уберечься от опасных последствий войны с Россией.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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