Оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирщине: разрушены дома, есть погибшие (фото)

Ночью 6 марта был нанесен ракетный удар на города Овруч и Коростень.

Оккупанты со страны-агрессора не перестают бомбить жилые дома, уничтожая целые кварталы и частные сектора, а особенно часто захватчики обстреливают города ночью. Так в ночь с 5 на 6 марта снова были совершены обстрелы Харькова, а также ракетному удару подверглась Житомирская область, а именно города Овруч и Коростень.

Информация и фото с последствиями бомбардировки появились в телеграм-канале ГСЧС.

В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб один человек, а двое получили травмы. Всего разрушено 10 частных жилых домов, один из которых также сгорел. Из подвального помещения сотрудниками ГСЧС было спасено пять детей.

В городе Овруч оккупант нанес ракетный удар также по частному сектору, в результате чего было разрушено 30 частных жилых домов, пять из которых уничтожены полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Стоит отметить, что 3 марта российские оккупанты во время обстрелов города Чернигов убили по меньшей мере 30 человек — люди погибли вследствие попадания снарядов в объекты гражданской инфраструктуры.

Добавим, что украинская армия продолжает держать устойчивую оборону в Чернигове, нанося врагу невосполнимые потери. В частности, под Черниговом был сбит вражеский штурмовик, который бил по городу. За день до этого наши военные ликвидировали еще два таких российских штурмовика.