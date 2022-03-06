Укрзализныця производит противотанковые "ежи"
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Укрзализныця сообщает, что она продолжает производить железные противотанковые "ежи" из рельсов.
"Мы продолжаем производить "железные ежи" и раздавать их в хорошие руки. Это наш вклад в оборону нашей страны. Не для такого дела мы покупали эти рельсы. Но ведь не мы начали эту войну. Победим – отстроим!" — говорится в сообщении.
В УЗ говорят, что "ежи очень не любят российские танки" и предоставляют контакты человека, который может помочь их получить: + 38 068 380 83 57 Павел Анатольевич.
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