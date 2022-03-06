Арестович рассказал, сколько продлятся активные боевые действия в Украине

Уже вскоре можно будет понять, какой именно финал будет у военного противостояния

Фаза активных военных противостояний российским нацистам продержится в Украине еще неделю, максимум — десять дней. При этом уже через следующие двое-трое суток можно будет оценить, к какому именно завершению двигается война.

Таким мнением поделился советник главы ОП Алексей Арестович, рассказывая о ситуации на фронте в эфире "Украина 24".

По словам Арестовича, сейчас есть несколько горячих точек по линии фронта, однако украинские военнослужащие прикладывают все усилия, дабы противостоять захватчикам. К счастью, к россии пока еще не присоединились белорусские военнослужащие. При этом разведка докладывает, что сосредоточие войск РБ на границе все же присутствует.

Также имеются сведения о том, что россия хочет захватить Южноукраинскую АЭС, а также Николаев. На этом рубеже весьма неспокойно, однако регион дает серьезный бой противнику.

Очень сложным направлением по-прежнему остается Мариуполь, где на 6 марта запланирована эвакуация населения.

Арестович заявил, что несмотря на удары тяжелой техникой по Харькову и недостаточное количество объектов ППО, Харьков весьма стоически сносит все происходящее. На Сумщине ВСУ и вовсе порой идут в контрнаступление.

Помимо этого советник главы ОП заявил, что любая информация о подготовке покушения на Владимира Зеленского является поводом для иронии у президента.

Добавим, ранее "Телеграф" сообщал, какую проблему с российскими пленными описал Алексей Арестович, и что за оружие находится у российской армии в уже весьма малых количествах.