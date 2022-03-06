Укр

ВСУ сбили еще два самолета рашистов: подробности

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Российская авиация получила еще один удар от украинцев Новость обновлена 06 марта 2022, 14:08
Российская авиация получила еще один удар от украинцев

Украинское небо стало "чище" еще на два вражеских самолета.

В воскресенье, 6 марта, украинские защитники продолжили уничтожать военную авиацию россии, которая за предыдущие сутки уже потеряла немало самолетов, в частности в Одессе было сбито две единицы, а также российские оккупанты потеряли 4 вертолета на Николаевщине. Утром 6 марта, силы ПВО продолжили свою миссию и сбили штурмовик Су-25 над Харьковом.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Увы, но пилоту самолета удалось катапультироваться и убежать, однако подразделения ВСУ совместно с силами территориальной обороны, Нацгвардии и СБУ начали активные поиски преступника.

Также спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук у себя на странице в Фейсбук сообщил, что еще один вражеский самолет был сбит в Одессе над Черным морем.

"Вражеский самолет над Черным морем – "минус". Спасибо ВСУ!".

Напомним, что украинское руководство уже давно призывает страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта жестко прошелся по НАТО, обвинив союз в трусости.

Теги:
#Россия #Война #Су-25 #Самолет Су-25
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