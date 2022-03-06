Ракетный удар по Виннице: Зеленский выступил с заявлением

Зеленский снова призвал закрыть небо над Украиной.

В воскресенье, 6 марта, вражеская армия рф разбомбила аэропорт в Гавришовке под Винницей, запустив в него восемь ракет. Сразу после случившегося президент Украины Владимир Зеленский выступил со срочным обращением к украинскому народу и международному сообществу.

Видеообращение глава государства опубликовал на своем телеграм-канале.

"Закройте небо над Украиной! Для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную зону! Мы люди! И это ваша обязанность защищать людей! И вы это можете! Если вы этого не сделаете и не предоставите нам хотя бы самолеты чтобы мы могли себя сами защитить – можно сделать один вывод, что вы также хотите, чтобы нас медленно убивали. Это ответственность западных лидеров и политиков" — заявил Владимир Зеленский.

Также Зеленский отметил, что удар был очень жестоким и циничным и полностью уничтожил аэропорт "Винница" в Гавришовке, который находится всего за 20 км от областного центра.

Напомним, что украинское руководство уже давно призывает страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта жестко прошелся по НАТО, обвинив союз в трусости.