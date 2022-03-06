Укр

В Украине показали новую карту боевых действий: оккупантов сдерживают

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Подбитая российская техника Новость обновлена 06 марта 2022, 17:00
Подбитая российская техника

Украинцы дают отпор оккупантам на всех направлениях.

В воскресенье, 6 марта, на 11-й день военного вторжения рф в Украину в сети появилась карта боев в Украине на 10:00 за Киевом.

Соответствующей записью поделился главный редактор censor.net Юрий Бутусов.

Бутусов в своем блоге на сайте поведал, что Украина выдержала первый удар российской армии, а оперативная пауза на фронте связана с большими потерями россиян и перегруппировкой их войск. После провала на киевском и харьковском направлении россияне сосредоточились на захвате Донбасса и Причерономорья.

Карта боев в Украине от Юрия Бутусова на 10:00 6 марта.

Карта боев в Украине
Карта боев в Украине

Юрий отметил, что после серии поражений рф стала проводить террористическую тактику, расстреливая мирных граждан. Бутусов заявил, что украинцам нужно проявлять активную оборону, чтобы вернуть нашу земли под свой контроль, ведь враг сейчас весьма уязвим.

"Украина по-прежнему превосходит российскую армию в численности, мотивации, боевом духе, однако у врага перевес в мобильности, в числе бронетехники и артиллерии, в авиационном и ракетном вооружении. Для победы в войне необходима мобилизация, вооружение и подготовка", — добавил Бутусов.

Ранее сообщалось, власти россии жестко подавляют антивоенные протесты на своей территории.

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