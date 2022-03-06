Укр

Гибель мирных жителей в Ирпене: украинцы потрясены историей погибшей семьи

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автобусы для эвакуации Новость обновлена 06 марта 2022, 20:23
Автобусы для эвакуации

Зверства российских захватчиков поражают.

В воскресенье, 6 марта, на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Ирпене (Киевская область) во время эвакуации погибла семья.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин на своей страничке в Facebook.

По информации источника, в городе в воскресенье погибло около 8 мирных граждан. Маркушин был потрясен действиями российской армии, убившей семью, которая пыталась сбежать из города. Семья не сумела добежать до спасительного автобуса…

"Погибла семья… Попал этот снаряд, и на моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли… В целом погибли восемь человек… Мирных людей! Ур*ды! Так не может быть!", — заявил Маркушин.

Кроме того, мэр Ирпеня отметил, что город все еще под контролем Украины, хотя его часть все же находится в оккупации.

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко был поражен зверствами россиян, а на его telegram-канале появились снимки убитых в Ирпене.

"Я много перевидел за эти 11 дней крови и страданий. Но эти кадры гибели целой семьи в Ирпене заставили содрогнуться даже меня. Погибли все — мать, отец и двое детей. Они просто хотели уехать, убежать подальше от войны. Не успели. Не смогли", — написал Геращенко.

Ранее сообщалось, что в рф началась скрытая мобилизация из-за потерь в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Ирпень
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