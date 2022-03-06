Гибель мирных жителей в Ирпене: украинцы потрясены историей погибшей семьи
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Зверства российских захватчиков поражают.
В воскресенье, 6 марта, на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Ирпене (Киевская область) во время эвакуации погибла семья.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин на своей страничке в Facebook.
По информации источника, в городе в воскресенье погибло около 8 мирных граждан. Маркушин был потрясен действиями российской армии, убившей семью, которая пыталась сбежать из города. Семья не сумела добежать до спасительного автобуса…
"Погибла семья… Попал этот снаряд, и на моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли… В целом погибли восемь человек… Мирных людей! Ур*ды! Так не может быть!", — заявил Маркушин.
Кроме того, мэр Ирпеня отметил, что город все еще под контролем Украины, хотя его часть все же находится в оккупации.
Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко был поражен зверствами россиян, а на его telegram-канале появились снимки убитых в Ирпене.
"Я много перевидел за эти 11 дней крови и страданий. Но эти кадры гибели целой семьи в Ирпене заставили содрогнуться даже меня. Погибли все — мать, отец и двое детей. Они просто хотели уехать, убежать подальше от войны. Не успели. Не смогли", — написал Геращенко.
Ранее сообщалось, что в рф началась скрытая мобилизация из-за потерь в Украине.