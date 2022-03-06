Укр

Тихо пришли и отжали танк: глава Генштаба показал, как работают ССО

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
2284
Силы специальных операций ВС Украины "отжали" российский танк Новость обновлена 06 марта 2022, 21:23
Силы специальных операций ВС Украины "отжали" российский танк

Специальные силы показали свои трофеи.

В воскресенье, 6 марта, на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину силы специальных операций ВС Украины захватили российский танк.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал фото с итогами работы ССО.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ коротко прокомментировал работу отряда ССО.

"Наши ССО наводят ужас на врага. Тихо пришел, танк отжал, тихо ушел. Сражаемся. Побеждаем. Помним", — написал Залужный. Также Валерий прикрепил хештеги "Украина держится на наших плечах" и "Командование Сил специальных операций ВС Украины".

Ранее сообщалось, что в россии началась скрытая мобилизация из-за катастрофических потерь в Украине. 6 марта в небе над Харьковом был сбит второй военный самолет оккупантов. Кроме того, в воскресенье В Ирпене, что на Киевщине, под обстрелами погиб украинский актер, а в самом городе захватчики убили целую семью с двумя маленькими детьми.

Напомним, кровавый диктатор владимир путин 6 марта созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главной темой разговора была Украина.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Силы специальных операций ВС Украины "отжали" российский танк
Украина
Тихо пришли и отжали танк: глава Генштаба показал, как работают ССО
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Силы специальных операций ВС Украины "отжали" российский танк
Тихо пришли и отжали танк: глава Генштаба показал, как работают ССО
Дата публикации
Категория
Автобусы для эвакуации
Гибель мирных жителей в Ирпене: украинцы потрясены историей погибшей семьи
Дата публикации
Категория
Штрафы за просроченные платежи пока начислять не будут
Оплата коммуналки в условиях войны: будут ли штрафовать украинцев за просроченные платежи
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия
НАТО, Крым и Донбасс: Арахамия рассказал, на что готова Украина на переговорах с рф
Дата публикации
Категория
Ситуация в Украине продолжает оставаться напряженной
Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города