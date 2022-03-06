Тихо пришли и отжали танк: глава Генштаба показал, как работают ССО
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Специальные силы показали свои трофеи.
В воскресенье, 6 марта, на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину силы специальных операций ВС Украины захватили российский танк.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал фото с итогами работы ССО.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ коротко прокомментировал работу отряда ССО.
"Наши ССО наводят ужас на врага. Тихо пришел, танк отжал, тихо ушел. Сражаемся. Побеждаем. Помним", — написал Залужный. Также Валерий прикрепил хештеги "Украина держится на наших плечах" и "Командование Сил специальных операций ВС Украины".
Ранее сообщалось, что в россии началась скрытая мобилизация из-за катастрофических потерь в Украине. 6 марта в небе над Харьковом был сбит второй военный самолет оккупантов. Кроме того, в воскресенье В Ирпене, что на Киевщине, под обстрелами погиб украинский актер, а в самом городе захватчики убили целую семью с двумя маленькими детьми.
Напомним, кровавый диктатор владимир путин 6 марта созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главной темой разговора была Украина.
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