Укр

На базе Киевской областной военной администрации запустили Центр волонтеров и координации

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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На базе Киевской областной военной администрации запустили Центр волонтеров и координации Новость обновлена 07 марта 2022, 10:15

Киевская областная военная государственная администрация заявила о плане объединить жителей области, способных и готовых оказывать помощь тем, кто в ней сейчас наиболее нуждается. Координировать усилия будет Центр волонтеров и координации.

Об этом сообщил глава Киевской администрации Алексей Кулеба.

"11 дней героической борьбы против российских оккупантов показали – наша сила в людях, умении объединиться и дать врагу мощный отпор. Мы верим в нашу армию и одновременно должны усиливать наши тылы", — написал он.

По словам Кулебы, задача Центра – объединить тех небезразличных украинцев, в частности, жителей Киевщины, кто может оказывать посильную помощь другим.

"Мы способны помочь себе в том гуманитарном кризисе, который распространяется по региону. Каждый из вас может оказаться полезным на своем фронте: помочь с эвакуацией, оказать медицинскую помощь или проконсультировать тех, кто не может попасть к врачу или юристу", — объясняет глава ОГА.

Присоединиться к волонтерству можно по телефону +380442861469, а также через страницы Центра в соцсетях telegram и Facebook.

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