Укр

Украинцы увидели добрый знак во время эвакуации людей в Харькове (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Священник Новость обновлена 07 марта 2022, 17:07
Священник

В Харькове эвакуируют мирное население.

В понедельник, 7 марта, на 12-й день полномасштабного вторжения россии в Украину в сети распространяется видео с харьковским священником, которому на руку сел белый голубь. Многие увидели в этом добрый знак.

Соответствующее видео опубликовано на telegram-канале a_shtirlitz.

Сообщается, что во время эвакуационных мероприятий, в которых принимал участие и священник, ему на руку сел белый голубь — символ мира. Украинцы увидели в этом доброе знамение.

"Прилетел и сел. Как раз под колокольный звон", — отметил священник.

"Даже высшие силы на нашей стороне… Священнику, эвакуирующему людей из Харькова, на руку сел белый голубь. Добро победит зло, а светло тьму. Слава нации", — гласит сообщение под видео.

Ранее сообщалось, что Харьков был обстрелян в ночь на понедельник. К слову, летчика, который бомбил город, поймали. 6 марта в сети показали кадры с военной колонной российских оккупантов, которых разбили под Харьковом. Ранее мэр города Игорь Терехов рассказал, что местные жители как никогда едины в своем желании противостоять оккупанту и любви к нашей армии.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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