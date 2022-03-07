"Цинизм и пропаганда, не больше": Зеленский рассказал о российских "гуманитарных коридорах"

Оккупанты несколько раз срывали эвакуацию мирного населения из Ирпеня и Мариуполя.

Предложенные российской стороной так называемые "гуманитарные коридоры" для украинцев, которые сейчас находятся под обстрелами оккупантов, — это ничто иное, как цинизм и пропаганда.

Об этом в понедельник, 7 марта, на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что уже была договоренность с рф о гуманитарных коридорах, однако она не сработала по вине оккупантов.

"Вместо нее сработали российские танки. Российские "грады". Российские мины. Они даже заминировали дорогу, согласованную для подвоза продуктов и лекарств! В Мариуполь. Они уничтожают даже автобусы, которые должны вывозить людей", — отметил президент.

Вместе с тем, по его словам, российские власти предлагают украинцам коридоры на оккупированную территорию, но им это нужно только для пропаганды и рассчитаны они всего на несколько десятков человек.

"Просто цинизм. Просто пропаганда. Ничего больше. Никакого гуманитарного смысла", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что неприемлемыми условия оккупантов об "открытии гуманитарных коридоров" с вывозом мирных жителей в россию назвала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, россия информацией о таких "коридорах" манипулирует президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Макрон в воскресенье, 6 марта, провел переговоры с кровавым диктатором владимиром путиным, после чего позвонил по телефону украинскому президенту Владимиру Зеленскому.