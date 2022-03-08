Украина сама закрывает небо для россиян: оккупанты уже потеряли более 120 самолетов и вертолетов

Россиянам не удалось захватить небо над Украиной

Оккупационные войска после вторжения ощутили серьезное сопротивление от украинских защитников не только на суше, но и в воздухе. Даже на 12-ый день войны подавить украинскую ПВО и авиацию им не удалось.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что украинские истребители возле Киева смогли сбить два вражеских самолета, а еще один был "приземлен" системами ПВО.

Также отмечается, что в течение суток также себя хорошо показали штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м ВВС ВСУ, которые нанесли авиаудары по колоннам противника на нескольких стратегических направлениях.

Кроме того, есть информация о том, что был уничтожен один российский вертолет.

"Сбиты десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели", — подвели в ВВС итоги 12 дней войны против российского оккупанта.

Как сообщалось, хорошие новости 7 марта сообщили и в ГУР Минобороны, где заявили о ликвидации неподалеку от Харькова российского генерал-майора Виталия Герасимова.

Кроме того, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что за 12 дней войны в плен украинским защитникам сдались уже около 2000 российских военных.