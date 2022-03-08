Меры военного времени: в Украине разрешили оформлять брак без личного присутствия, но не всем

Новые нормы будут действовать до конца военного положения.

В связи с началом полномасштабного военного вторжения россии, жизнь простых украинцев изменилась, но не остановилась. Однако правительство Украины принимает меры, чтобы учесть новые реалии и упростить жизнь населению. В частности коснулось это и процесса регистрации брака, если речь идет о военнослужащих или работниках/работницах силовых структур.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности отмечается, что если жених или невеста относятся к таковым, то процедура оформления брака может проводиться без личного присутствия одного из них. Для этого военнослужащему или силовику необходимо подать заявление о своем согласии непосредственно своему начальнику или командиру, который сможет подтвердить достоверность подписи и передать документ в ЗАГС.

Кроме того, соответствующая регистрация может проводиться и по средствам видеосвязи, если один или оба супруга не могут лично присутствовать при регистрации брака.

Постановление Кабмина будет действовать с момента публикации и до завершения военного положения.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Мелитополе, несмотря на присутствие в городе российских войск, местные власти продолжают исполнять свои обязанности, и даже зарегистрировали брак. "Телеграф" узнал подробности этого необычного бракосочетания из первых уст.