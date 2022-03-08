Если выключится сеть: для украинцев придумали способ сохранить связь с родными
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Если выключается свет, вышки мобсвязи не работают слишком долго
В отдельных регионах Украины жители уже несколько дней просят восстановить им связь, чтобы иметь возможность поговорить с родными и близкими. Больше украинские операторы, сотрудничая с правительством, изобрели очередную возможность помочь населению во время войны. Речь – о создании национального роуминга внутрь страны.
Информация со ссылкой на преслужбы lifecell, Vodafone и Киевстар сообщает Минцифра.
Создание зоны псевдороуминга предусматривает для многих украинцев гарантию возможности переговорить с близкими ежеминутно. Ее главный принцип действия заключается в том, что телефон теперь можно переключить между разными операторами. Это позволит "поймать" сеть там, где другому оператору может не хватать покрытия.
Что нужно делать?
Прежде всего, сохранять спокойствие. А после этого действовать очень организованно и исключительно согласно инструкции. Придется отключить автовыбор мобильной сети, который всегда "подключает" вас к вашему оператору. Дальше уже дело техники.
Подчеркнем, что подобная услуга доступна только операторам Vodafone, lifecell и Киевстар.
Есть даже специальная видеоинструкция для подключения к другим операторам.
Добавим, что пока национальным роумингом могут воспользоваться в основном украинцы в тех областях, где сейчас ведутся наиболее активные боевые действия. Еще Запорожье, Донецкая область, Николаевщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина, Днепропетровщина и Луганщина. Вскоре функция будет доступна для Черниговской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областей. В конце концов, действие нацроуминга расширят на всю территорию страны.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие приложения можно скачать на телефон, чтобы поддерживать связь с родными даже при отключении от мобильной сети.
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