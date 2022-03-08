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Видео с заплаканным украинским малышом на границе облетело сеть: смотрит весь мир

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Был ли мальчик сам или с семьей, неизвестно Новость обновлена 08 марта 2022, 08:19
Был ли мальчик сам или с семьей, неизвестно

Страдания украинских детей не оставляют равнодушными людей в разных странах

На польском пункте пропуска Медика на днях сняли видео, главным героем которого стал маленький украинец, пересекавший границу. Мальчику, которому от силы лет четыре-пять, отчаянно плачет, покидая родную страну из-за войны с россией.

Видеозапись была сделана иностранными журналистами, а в Украине ее распространил нардеп Алексей Гончаренко.

О малыше почти ничего неизвестно. Все выводы делаются только из самой видеозаписи — у тепло одетого мальчика при себе пакет с вещами и, похоже, какая-то сладость. А вот с семьей ли он находился на границе, или, может быть, сам — информации нет.

Следует отметить, что малыш уже успел стать героем соцсетей, за которым следит почти весь мир, а также причиной для творчества. Например, художница Нэнси Воланд (Грузия) вдохновилась на рисунок о войне россии с Украиной именно благодаря этому ребенку.

По словам художницы, вместить грусть и зло войны в одно изображение было почти невозможно, но потом она наткнулась на кадры с заплаканным малышом.

Работа грузинской художницы
Работа грузинской художницы

На своем рисунке она подписала пакет с вещами "hope" (надежда), символически подчеркивая, что именно эту эмоцию испытывает большинство украинцев, вывозя сейчас детей за границу.

Напомним, что украинские дети уже не впервые становятся героями чрезвычайных историй по поводу вынужденного переселения. Так, например, несколько дней назад стало известно об 11-летке из Запорожья, который самостоятельно проехал на поезде полстраны, чтобы добраться до Словакии. Мама не смогла его сопровождать, потому что осталась ухаживать за больной бабушкой.

Теги:
#Украина #Польша #Дети #Россия #Война
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