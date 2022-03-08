Укр

Разрушенную россией инфраструктуру сможем восстановить за два года – Кубраков

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Разрушенную россией инфраструктуру сможем восстановить за два года – Кубраков Новость обновлена 08 марта 2022, 09:35

Министерство инфраструктуры Украины подсчитывает ущерб, который наносит российское вторжение транспортной инфраструктуре Украины. Об этом заявил глава Министерства Александр Кубраков, передает "Укринформ".

"Это мы говорим о дорогах, мостах, железной дороге и том оборудовании, которое было повреждено при обстрелах наших аэропортов. Вот к концу минувшей недели эта цифра превышала $10 млрд", — рассказал он.

По словам главы Мининфраструктуры, большинство поврежденных объектов Украина сможет восстановить за один год, тогда как большие и комплексные объекты будут восстановлены за два года.

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