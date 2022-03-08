Разрушенную россией инфраструктуру сможем восстановить за два года – Кубраков
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Министерство инфраструктуры Украины подсчитывает ущерб, который наносит российское вторжение транспортной инфраструктуре Украины. Об этом заявил глава Министерства Александр Кубраков, передает "Укринформ".
"Это мы говорим о дорогах, мостах, железной дороге и том оборудовании, которое было повреждено при обстрелах наших аэропортов. Вот к концу минувшей недели эта цифра превышала $10 млрд", — рассказал он.
По словам главы Мининфраструктуры, большинство поврежденных объектов Украина сможет восстановить за один год, тогда как большие и комплексные объекты будут восстановлены за два года.
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