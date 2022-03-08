"Обеспечим мирное небо": украинские военные поздравили женщин с праздником (видео)

ВСУ поздравили женщин Украины с 8 Марта

Во вторник, 8 марта, несмотря на то, что в стране продолжается война, украинские защитники трогательно поздравили женщин с Международным женским днем.

"Мирного неба над головой. Желаем, чтобы вы оставались с нами и поддерживали, как сейчас. Спасибо за Вашу поддержку и вашу молитву. Благодаря им мы становимся сильнее. Мирное небо мы вас обеспечим в ближайшее время. С праздником", — сказали военные.

Бойцы ООС выразили женщинам уважение и любовь. Пожелали мирного неба и благополучия. Призвали верить в ВСУ и совместную победу.

Напомним, что во время войны правительство разрешило регистрировать браки с военными без их присутствия.

Отметим, в Мелитополе на юге Запорожской области, когда город уже оказался в оккупации, двое влюбленных зарегистрировали брак.

А на 7-й день российского вторжения женился главный патрульный Киева.