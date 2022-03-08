"Обеспечим мирное небо": украинские военные поздравили женщин с праздником (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 119
ВСУ поздравили женщин Украины с 8 Марта
Во вторник, 8 марта, несмотря на то, что в стране продолжается война, украинские защитники трогательно поздравили женщин с Международным женским днем.
"Мирного неба над головой. Желаем, чтобы вы оставались с нами и поддерживали, как сейчас. Спасибо за Вашу поддержку и вашу молитву. Благодаря им мы становимся сильнее. Мирное небо мы вас обеспечим в ближайшее время. С праздником", — сказали военные.
Бойцы ООС выразили женщинам уважение и любовь. Пожелали мирного неба и благополучия. Призвали верить в ВСУ и совместную победу.
Напомним, что во время войны правительство разрешило регистрировать браки с военными без их присутствия.
Отметим, в Мелитополе на юге Запорожской области, когда город уже оказался в оккупации, двое влюбленных зарегистрировали брак.
А на 7-й день российского вторжения женился главный патрульный Киева.
- Дата публикации
-
- Категория
-