"Вышел в магазин, меня упаковали": правда о мобилизации от пленного боевика "ЛНР"

Захватчик заявил, что даже не умеет стрелять.

Во вторник, 8 марта, на 13-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Служба безопасности Украины поделилась видео с допросом плененного на Донбассе оккупанта.

Соответствующее видео доступно на telegram-канале СБУ.

На видео пленный боевик "ЛНР" признается, что не хотел воевать и попал на войну совсем случайно. 1 марта его поймали оккупационные власти у продуктового магазина, а затем его вместе с другими на самосвале отправили на войну. Пленный признался, что он во время обстрела залез в танк и прятался. Также захватчик заявил, что не стрелял, ведь он не умеет стрелять. Кроме того, он призвал других жителей ОРДЛО всячески избегать мобилизации и прятаться от "властей".

"Вышел в магазин за продуктами, меня запаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание. Потом погрузили в самосвал и с другими повезли дальше", — рассказал пленный о мобилизации.

"Что ж, желаем врагу, чтобы у них было побольше таких воинов. Украина обязательно победит! Мы на своей земле! Слава Украине!" — отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что российский захватчик в плену поговорил со своей матери.