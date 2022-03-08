Воевал против ИГИЛ, теперь поохотится на россиян: в Украину прибыл элитный канадский снайпер

В Украину прибывают все больше и больше добровольцев.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в нашу страну со всего мира прилетают добровольцы, которые готовы сражаться с российскими захватчиками. Одним из таких стал знаменитый канадский снайпер по прозвищу "Вали" (Wali).

Об этом сообщает cbc.ca.

По информации источника, "Вали", который скрывает свою личность по соображениям безопасности семьи, и другие добровольцы прибыли в Украину после того, как увидели страдание мирных украинцев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал военных со всего мира помочь нашей стране в тяжелые времена.

"Я должен помочь, потому что здесь есть люди, которых бомбят только потому, что они хотят быть европейцами, а не русскими", — заявил "Вали" после того, как пересек польско-украинскую границу.

"Вали" отметил, что из-за "командировки" в Украину он пропустил день рождения своего сына, а его жена была крайне недовольно его решением отправиться на войну. К слову, в мирное время он работает программистом.

Справка: "Вали" является бывшим снайпером 22-го Королевского полка Канады. Свой позывной он получил во время войны в Афганистане в 2009-2011 годах. К слову, он провел две командировки в эту страну, а в 2015 году "Вали" добровольцем отправился в Ирак для борьбы против ИГИЛ. Теперь элитный снайпер будет воевать на стороне Украины против российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики расстреляли из градов Северодонецк и Лисичанск.