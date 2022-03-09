Русские могут наносить удары с моря: Генштаб о состоянии дел в Украине

Оккупантам удалось взять под контроль город Пологи на Запорожье

Российские оккупанты на тринадцатый день войны в Украине снизили темпы наступления на фронтах, но все еще наносят ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре. Враг продолжает стремиться к захвату крупных украинских городов, однако это не удается.

О такой ситуации в Украине по состоянию на 24:00 8 марта отчитались в Генштабе ВСУ.

Планы российских оккупантов

Отмечается, что основные усилия врага сконцентрированы на:

окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова;

создании сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью россии;

выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

По информации Генштаба, российские захватчики для достижения своих целей планируют использовать горючее из украинских АЗС и хранилищ нефтепродуктов. Кроме того, оккупанты намерены создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченных территориях, чтобы затем подключить сеть к нефтепроводу и получать горючее из Беларуси.

Потери врага

За тринадцатые сутки противостояния украинская армия нанесла российским оккупантам непоправимые потери. В частности, было ликвидировано более 400 человек из 14 отдельной бригады спецназначения (Хабаровская), а батальонно-разведывательные группы 25 мотострелковой и 6 общевойсковой групп вынуждены были бежать в Россию из-за потери боеспособности.

Ситуация на фронтах

Враг неизменно удерживает позиции в Бородянке, Копылове, Буче Демиде на Киевщине. В районе Припяти сосредоточены две батальонно-разведывательные группы, занявшие оборону.

Наступательные операции российские захватчики пытались вести возле Бабинцев, но украинская армия отбила оккупантов и они перешли к обороне в Буче.

Возле Бузовой враг понес серьезные потери, но продвинулся к Ясногородке.

Не оставляют оккупанты попыток завладеть Черниговом.

В целях обеспечения наступления в направлении Козельца враг пытается навести и удерживать понтонно-мостовую переправу.

Угрозы со стороны российских оккупантов

Оккупанты в попытках завладеть Харьковом наносят ракетно-бомбовые удары по отдельным населенным пунктам, чтобы запугать гражданское население.

Продолжается бой за город Изюм, противник приводит понтонно-мостовые переправы через Северский Донец и Береку.

Наступательные действия также зафиксированы по направлениям Днепра и Запорожья. Враг за сутки потерпел поражение в районе Троицкого, поэтому сейчас пытается восстановить наступление в направлении Запорожья и захватить Мариуполь.

На Таврическом и Южном направлениях сосредоточены 17 групп оккупантов, которые удерживают Херсон, Энергодар, Васильевку. Зафиксированы попытки осуществить перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья.

Врагу удалось захватить город Пологи в Запорожье.

Из Черноморской и Азовской операционных зон есть риски ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бойцы полка "Азов" в бою обрели списки оккупантов, осаждающих Мариуполь.