В Сумах во время авиаудара погиб 16-летний украинский чемпион и вся его семья (фото)
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Вместе с юношей погибли его два младших брата, мама, папа и бабушка.
Во время боевых действий против Украины оккупанты в ночь на вторник, 8 марта, нанесли ракетный удар по жилому сектору города Сумы. Авиаудар унес жизни 9 человек, из которых 6 человек — члены одной семьи, где воспитывался чемпион Украины по самбо, 16-летний Артем Прийменко.
Об этом в Facebook сообщил его тренер Евгений Леоненко.
По его словам, Артем Прийменко погиб во время авиаудара по улице Роменской в Сумах. Вместе с ним в доме находились папа, мама, бабушка и два младших брата — Егор и Кирилл. Вся семья 16-летнего самбиста тоже погибла.
"Наш воспитанник… Наш спортсмен… вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл… Большое горе для семьи самбистов, родственников и для нас всех", — написал тренер погибшего юноши.
- Артем Прийменко — украинский самбист, неоднократный победитель чемпионатов Украины по борьбе самбо, чемпион Открытого всеукраинского турнира "llll Детский фестиваль самбо".
Следует заметить, что Сумская область граничит с россией, из-за чего на ее территории с первого дня войны идут ожесточенные бои.
Ранее "Телеграф" показывал кадры из жилого частного сектора города Сумы, в том числе района улицы Роменской, где погиб юный спортсмен.
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