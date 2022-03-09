В Сумах во время авиаудара погиб 16-летний украинский чемпион и вся его семья (фото)

Вместе с юношей погибли его два младших брата, мама, папа и бабушка.

Во время боевых действий против Украины оккупанты в ночь на вторник, 8 марта, нанесли ракетный удар по жилому сектору города Сумы. Авиаудар унес жизни 9 человек, из которых 6 человек — члены одной семьи, где воспитывался чемпион Украины по самбо, 16-летний Артем Прийменко.

Об этом в Facebook сообщил его тренер Евгений Леоненко.

По его словам, Артем Прийменко погиб во время авиаудара по улице Роменской в Сумах. Вместе с ним в доме находились папа, мама, бабушка и два младших брата — Егор и Кирилл. Вся семья 16-летнего самбиста тоже погибла.

"Наш воспитанник… Наш спортсмен… вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл… Большое горе для семьи самбистов, родственников и для нас всех", — написал тренер погибшего юноши.

Артем Прийменко погиб в 16-летнем возрасте во время авиаудара по Сумам

Парень был чемпионом Украины по борьбе самбо

Артем Прийменко — украинский самбист, неоднократный победитель чемпионатов Украины по борьбе самбо, чемпион Открытого всеукраинского турнира "llll Детский фестиваль самбо".

Следует заметить, что Сумская область граничит с россией, из-за чего на ее территории с первого дня войны идут ожесточенные бои.

Ранее "Телеграф" показывал кадры из жилого частного сектора города Сумы, в том числе района улицы Роменской, где погиб юный спортсмен.