Эвакуационные поезда возвращаются на Восток с гуманитарными грузами – Кубраков

"Только за первые 7 дней марта по украинской железной дороге перевезено 8 882 тонны гуманитарных грузов"

Эвакуационные поезда после доставки переселенцев в западные регионы возвращаются на Восток, нагруженные гуманитарной помощью.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков и разместил фото поезда Интерсити+ Львов – Харьков, доставившего утром во Львов переселенцев. Он уже готов к отправке в обратном направлении с гуманитарной помощью.

"Только за первые 7 дней марта по украинской железной дороге перевезено 8 882 тонны гуманитарных грузов. Из них 3383 тонны — это грузы, которые мы доставили с помощью не грузовых, а пассажирских вагонов. В военное время мы используем все логистические возможности для поддержки пострадавших регионов", — написал министр.

Пассажирские поезда, возвращающиеся на Восток полупустыми, используются как дополнительный канал доставки гуманитарных грузов, среди которых продукты питания, вода, лекарства, детские товары и многое другое.

"Все, что необходимо городам-героям: Харькову, Мариуполю, Чернигову, Волновахе, а также Сумам, Киеву и другим городам, поселкам", — добавил Кубраков.

В общей сложности с 1 по 7 марта, по данным министра, в Харьковскую область было доставлено более 470 тонн помощи, в Донецкую — 230 тонн, в Киевскую – 2 450 тонн.

При этом основная нагрузка по доставке гуманитарной помощи сегодня лежит на автомобильном транспорте.

"Именно отлаженная логистика является залогом того, что города выстоят, а сопротивление агрессору будет только нарастать. Ведь, в отличие от голодных и дезориентированных российских солдат, которых преступное руководство бросило на произвол судьбы, украинцы знают, что нет оснований для отчаяния, когда вся страна с ними", — отметил Кубраков.