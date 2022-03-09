"Танки оккупантов встретит армия": Резников рассказал, с кем бороться простым гражданам

Украинцы в оккупации могут существенно помочь нашей армии.

В среду, 9 марта, на 14-й день полномасштабного вторжения рф в Украину министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам, которые находятся во временно оккупированных частях страны.

Министр на своей страничке в Facebook призвал жителей уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР оккупантов.

Кроме того, министр показал, какую технику стоит уничтожать в первую очередь.

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"Уважаемые украинцы! Тысячи наших граждан уже оказывают сопротивление на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад – огромный! Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожены многие техники. Вы помогли сохранить многие жизни. Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следует уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество наших воинов.

Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их поскорее выгоним. Итого к победе! Слава Украине!", — написал Резников.

Ранее сообщалось, что 9 марта оккупанты цинично обстреляли роддом и детскую больницу в Мариуполе. Зеленский после этого вновь призвал страны Запада закрыть небо над Украиной. Добавим, что россияне устроили настоящий геноцид в городе.