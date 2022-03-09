Погиб смертью храбрых: рашисты ракетным ударом убили легендарного украинского летчика

Летчик-истребитель взял на себя удар вражеской ракеты, чтобы вывести из-под удара другие украинские самолеты.

На четырнадцатый день войны против российских захватчиков стало известно о трагической гибели украинского летчика Степана Чобану.

Об этом в среду, 9 марта, сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что летчик-истребитель погиб 28 февраля в бою с оккупантами в результате ракетных обстрелов. Степан Чобану на Су-27 поднялся в небо над Кропивницким и вступил в воздушный бой с российскими захватчиками, отвлекая на себя вражескую авиацию.

Враг атаковал самолет майора ракетой, что привело к смерти украинского военнослужащего.

В Минобороны отметили, что подвиг летчика-истребителя позволил подняться в воздух остальным украинским самолетам, вывести их из-под удара и перебазировать на резервный аэродром.

"Атакованный ракетами, погиб смертью храбрых. Майор Степан Чобану оберегал нас в небе, теперь будет защищать нас с небес!", — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что за выдающееся личное мужество и героизм Указом Президента Украины Степану Ивановичу присвоили звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" (посмертно).

Добавим, что Степан Чобану в 2015 году вернулся с пенсии на военную службу в связи с российской агрессией. Все это время он выполнял боевые дежурства в составе противовоздушной обороны и обучал молодых летчиков. За несколько дней до гибели, 24 февраля 2022, он вывел самолет из-под ракетного удара российских захватчиков.

Летчик-истребитель Степан Чобану погиб в бою над Кропивницким

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