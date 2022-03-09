Укр

Погиб смертью храбрых: рашисты ракетным ударом убили легендарного украинского летчика

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
8784
Степан Чобану вишел с пенсии и вернулся на службу в 2015 году Новость обновлена 09 марта 2022, 22:08
Степан Чобану вишел с пенсии и вернулся на службу в 2015 году

Летчик-истребитель взял на себя удар вражеской ракеты, чтобы вывести из-под удара другие украинские самолеты.

На четырнадцатый день войны против российских захватчиков стало известно о трагической гибели украинского летчика Степана Чобану.

Об этом в среду, 9 марта, сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что летчик-истребитель погиб 28 февраля в бою с оккупантами в результате ракетных обстрелов. Степан Чобану на Су-27 поднялся в небо над Кропивницким и вступил в воздушный бой с российскими захватчиками, отвлекая на себя вражескую авиацию.

Враг атаковал самолет майора ракетой, что привело к смерти украинского военнослужащего.

В Минобороны отметили, что подвиг летчика-истребителя позволил подняться в воздух остальным украинским самолетам, вывести их из-под удара и перебазировать на резервный аэродром.

"Атакованный ракетами, погиб смертью храбрых. Майор Степан Чобану оберегал нас в небе, теперь будет защищать нас с небес!", — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что за выдающееся личное мужество и героизм Указом Президента Украины Степану Ивановичу присвоили звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" (посмертно).

Добавим, что Степан Чобану в 2015 году вернулся с пенсии на военную службу в связи с российской агрессией. Все это время он выполнял боевые дежурства в составе противовоздушной обороны и обучал молодых летчиков. За несколько дней до гибели, 24 февраля 2022, он вывел самолет из-под ракетного удара российских захватчиков.

Летчик-истребитель Степан Чобану погиб в бою над Кропивницким
Летчик-истребитель Степан Чобану погиб в бою над Кропивницким

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Ирпене под обстрелами погиб украинский актер.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Смерть #Летчик
Бомбардировка Житомира
Украина
Житомир подвергся авиаудару: часть города может остаться без тепла
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бомбардировка Житомира
Житомир подвергся авиаудару: часть города может остаться без тепла
Дата публикации
Категория
Нашивка украинского националиста-еврея
Россия создала новый фейк: пользователи соцсетей высмеяли статью об Украине
Дата публикации
Категория
Мариуполь
В осажденном Мариуполе гибнут мирные жители: озвучена страшная цифра
Дата публикации
Категория
Приоритетные цели, которые следует уничтожать гражданам
"Танки оккупантов встретит армия": Резников рассказал, с кем бороться простым гражданам
Дата публикации
Категория
Оккупанты обстреливают украинские города
Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев (обновляется)