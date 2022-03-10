Бои за Мариуполь в США сравнили с блокадой Ленинграда, а в ООН "в ужасе" от расстрела роддома

В ООН и США отреагировали на взрывы в больнице в Мариуполе.

В Организации Объединенных Наций шокированы авиаударом оккупантов по роддому и детской больнице в Мариуполе.

Об этом заявил генсек ООН Антонио Гуттереш в Twitter.

"Сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, Украина, где расположены родильное и детское отделение, ужасает. Гражданские лица платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Это бессмысленное насилие должно прекратиться", — написал он.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел также сообщила, что она в ужасе от того, что произошло в Мариуполе.

"Мы еще не знаем количество жертв, но опасаемся худшего", — отметила Рассел.

По ее словам, атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, включая больницы, системы водоснабжения и канализации и школы, бессовестны и должны быть немедленно прекращены.

В ЮНИСЕФ призывали к немедленному прекращению огня и "всем сторонам — придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву".

В сою очередь в США сравнили происходящее в Мариуполе сейчас с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.

Такое сравнение привел Госсекретарь США Энтони Блинкен и разместил фотографию с изображением женщин и надписями: "Блокада Ленинграда 1942 – Мариуполь, Украина 2022" на своей странице в Twitter.

"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", — написал он.

Напомним, в среду, 9 марта, российская авиация цинично разбомбила детскую больницу и роддом. В результате авиаудара пострадали 17 человек, погибших нет.

Президент Украины Владимир Зеленский после варварской атаки российских оккупантов обратился к Западу, чтобы демократические страны закрыли небо над Украиной.

Российские оккупанты продолжают бомбить объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Только в осажденном Мариуполе за время войны с оккупантами погибло около 1300 жителей.