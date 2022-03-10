Укр

Российским танкам нельзя: сети показали видео "ювелирной" работы украинской арты (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Уничтожить противника удалось очень просто Новость обновлена 10 марта 2022, 08:36
Уничтожить противника удалось очень просто

Технику оккупантов пытаются ликвидировать до того, как достанется населенных пунктов

Украинские артиллеристы еще раз продемонстрировали свой высокий уровень военной подготовки, уничтожив на Киевщине целую танковую колонну. Российские нацисты пытались доставить технику в поселок Бородянка, однако ВСУ испортили их замысел.

Видеозапись работы наших защитников обнародовал на своей Facebook-странице Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный.

По его словам, украинская артиллерия продемонстрировала "ювелирную работу", один за другим навсегда выведя из строя все танки противника.

Известно, что это произошло на трассе недалеко от Бородянки, которая вместе с Бучей и Ворзелем находится в опасной близости от Киева, который пытаются "взять" российские оккупанты.

Бородянка на карте
Бородянка на карте

Как видно на видео, вблизи места атаки на врага расположены некоторые постройки. Впрочем, судя по всему, гражданских в них не находилось. Вражеская же техника была быстро полностью уничтожена прицельными выстрелами.

В комментариях к записи украинцы называют такую точность фантастической и массово благодарят украинских военнослужащих за их нелегкий труд.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как очередная колонна врага была на днях уничтожена с помощью "Байрактара". Еще раньше такая боевая "птичка" позволяла Тростянцу Сумской области сопротивляться россиянам.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Артиллерия
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